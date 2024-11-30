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Türkiye
TRT Haber 30.11.2024 12:49

Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Rüzgarın yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Güney Ege'de güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’da rüzgarın, yarın ilk saatlerde batısı, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Güney Ege’nin kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. 

Fırtına, Marmara'da pazartesi günü ilk saatlerde, Ege'de öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

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