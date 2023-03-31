Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı
Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi Ege Bölgesi
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