Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde ağır hasara neden oldu.

Deprem sonrası mahallede kayaların içinden çıkan suyun yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Saraycık Şelalesi'nden de su akmamaya başladı.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, şelalenin bulunduğu bölgeden çıkan suyun hem sulamada hem de içmede kullanıldığını söyledi.

"İkinci depremden sonra tamamen kesildi"

Şelalenin suyunun Pazarcık merkezli ilk depremin ardından bulanıklaştığını, Elbistan merkezli ikinci depremde de tamamen kesildiğini anlatan Yaşar şunları söyledi:

"Kayalık üzerinde onlarca küçük delik vardı. Oralardan su fışkırırdı. İlkbaharda daha yukarıdan su akardı. Birinci depremden sonra koyu kahverengiye yakın su aktı. İkinci depremden sonra tamamen kesildi. Hiçbir yerden su sızması bile yok"

Bölgeden gelen su ile yaklaşık 100 dönüm arazinin de sulandığını ancak suyun kesilmesiyle arazilerin de susuz kalacağını dile getiren Yaşar, bölgede genelde elma bahçeleri bulunduğunu söyledi.

"Bu güzelliğe kavuşmak için hasretle bekliyoruz"

Depremin ardından bölgeye gelen bilim insanlarının suyun durumu hakkında net bir şey söyleyemediklerini dile getiren Yaşar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İstanbul Üniversitesinden profesör ekip arkadaşlarıyla geldi. Onlara da sordum, 'Buradaki su gelir mi?' diye ama net bir şey söylemediler. Burası doğa harikası bir yerdi.Bu güzelliğe kavuşmak için hasretle bekliyoruz."