Hatay'da, Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Antis Yapı'nın inşa ettiği Rönesans Rezidans da yıkıldı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği rezidansta birçok kişi de kayboldu.

Depremden günler geçmesine rağmen çok sayıda kişiden de haber alınamadı. Suriyeli Muhammed Shayah, eşi Dalia Shayah ve çocukları Haya Shayah ve Ahmet Marvan Shayah da depreme, bu sitedeki evlerinde yakalandı.

Günlerdir aileyi arayan akrabaları, dün acı haberi aldı. Verilen DNA örneklerinin ardından Dalia Shayah ve çocuklarının cenazelerinin kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi.

"Ağabeyimden hala haber alamıyoruz"

Muhammed Shayah'ın kardeşi İbrahim Shayah, yaşadıklarını anlatarak, "Bina acayip bir şekilde yıkıldı. Ardından 3 gün boyunca yandı. Yakınlarımızı bulmaya çalıştık. Bu süreçte kimseden sağlıklı bilgi alamadık. Yengem ve yeğenlerimi önceki gün kimsesizler mezarlığında bulduk. Fakat ağabeyimden hala haber alamıyoruz" dedi.