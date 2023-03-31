Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da minibüs ve tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde Halit Alparslan yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki sürücü Halit Alparslan olay yerinde hayatını kaybetti, Mazhar Demirboğa, Abdülhakim Gök, Ramazan Günel ve Hüsamettin Dinç yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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