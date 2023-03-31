İlçedeki bir hayırsever tarafından tahsis edilen iş yerinde hizmet veren aşevinde, bu ramazan 3 bin kişi sıcak yemekle iftar yapıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet veren Mevlana Aşevi önünde iftara saatler kala ellerinde kaplarla uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, ihtiyaçları kadar yemek ve ekmek alıp evlerinin yolunu tutuyor.

Aşevi sorumlusu Mustafa Kalaycı, 35 yıldır sürdürdükleri gelenekte, yaşanan depremler nedeniyle bu yıl yemek miktarını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Günlük 3 bin kişilik yemek pişirdiklerini aktaran Kalaycı, kapılarına gelen kim olursa olsun boş çevirmediklerini ifade etti.

"Olan getiriyor, olmayan götürüyor"

Yaklaşık 35 yıldır ilçe esnafı ve hayırseverlerin desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini kaydeden Kalaycı, şunları söyledi:

"Mevlana gibi 'Ne olursan ol gel' diyoruz. Mevlana usulü. Bu yıl depremzedeler de geliyor. Onun haricinde ilçemizdeki ihtiyaç sahipleri, yolda kalanlar, iftara yetişemeyenler ve Suriyeli sığınmacılar geliyor. Olan getiriyor, olmayan götürüyor."

"Hayırda kısmeti olanlar burada çalışıyor"

Aşevinde çalışanların da kendisi gibi gönüllü olduğunu belirten Kalaycı, "Bu iş gönül ve kısmet işidir. Bu hayırda kısmeti olanlar burada çalışıyor. Kimi yemek yaparak katkı veriyor, kimi aşçıya yardım ederek destek oluyor. Kimi de akşam dağıtıma gelerek bu hayırdan nasibini almaya çalışıyor" dedi.

Aşevinde gönüllü aşçı olarak hizmet veren Murat Kodal ise ramazan ayı dolayısıyla lokantasını kapattığını ve çalışanlarıyla birlikte aşevinde yemek hazırladığını söyledi.