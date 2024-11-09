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Türkiye
TRT Haber 09.11.2024 08:58

Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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