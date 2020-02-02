Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.57'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem 7,03 kilometre derinlikte yaşandı.
Etiketler: Tekirdağ deprem marmara denizi MarmaraereğlisiSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 04:08
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