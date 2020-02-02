70 yaşındaki bir şüpheli, yeni tip koronavirüs salgınını bahane ederek sokakta ilaç satmaya çalıştığı kişinin, kendisine para vermek için çıkarttığı cüzdanını kapkaç yaptı. Şahsın koşarken tanınmamak için şapka takması da MOBESE kameralarına yansıdı.

Polis, kamera kayıtlarından belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Çankaya ilçesinde bir kafede oturan kadınların masa üstündeki çantasını alarak kaçan şahsın, çevredeki MOBESE kamerası görüntüsü ile tespit edildi.

Kaçan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.