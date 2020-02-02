Adana'da helikopter destekli asayiş uygulaması: 27 gözaltı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da düzenlenen helikopter destekli asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gerçekleştirilen uygulamada, araçlar ve sürücüleri arandı, alkol kontrolü yapıldı. Alkollü araç kullanan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçlarına ve ehliyetlerine el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
2 bin 720 polisin, polis helikopterinin ve narkotik köpeklerinin de katıldığı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 22 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 49 fişek ile 5 kesici ve delici alet ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını denetleyerek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
Etiketler: Adana asayiş uygulaması gözaltıSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 00:07
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