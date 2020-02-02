Heyelan yüzünden kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım normale döndü
Haber Giriş:
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun istikameti, yaklaşık 14 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen heyelanda yola dökülen toprak birikintisi ve taş parçaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi.
Yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından yolun Giresun istikameti, tekrar ulaşıma açıldı.
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, heyelanda yaralanan Dürdane Aktaş'ı tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Heyelanın meydana geldiği bölgenin üst kısmında bulunan ve tedbir amacıyla tahliye edilen üç binanın ise belediye ekiplerince mühürlendiği öğrenildi.
Etiketler: heyelan Karadeniz Sahil yolu ulaşım orduSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 00:31
Yükleniyor lütfen bekleyiniz