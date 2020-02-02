Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03.23'te meydana gelen deprem, 5,84 kilometre derinde kaydedildi.

Bu depremden yaklaşık 3 saat sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 06.25'te 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.