Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, müsilaj seferberliğinin 18'incü gününde toplanan 364 metreküp müsilajla birlikte toplamda 6 bin 929 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.

Kurum, 25 Haziran itibarıyla İstanbul'da 3102, Kocaeli'de 438, Bursa'da 153, Tekirdağ'da 154, Balıkesir'de 691, Çanakkale'de 714 ve Yalova'da 1677 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.

6 bin 738 denetim yapıldı

Denetim çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'miz için gece gündüz demeden sahadayız." dedi.

Müsilaja karşı Marmara'ya 'nefes' takviyesi

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 5 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Bakanlık, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için düğmeye basıldı.

Kocaeli Körfezi'nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina'nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatıldı.

Marmara Denizi'nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

Test aşaması 6-8 hafta sürecek

Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek.

6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi'nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor.

Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi'nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.