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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar azalıyor

Sağanağın etkisini artırdığı Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 8 ila 12 derece azalacak.

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Marmara Bölgesinde sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak görülecek.

Yağışların sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, hava durumu, sıcaklık
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