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CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın oğlu Eren Bircan, yaptığı paylaşımda, "Babamla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir." dedi.

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CHP Edirne Milletvekili Bircanın sağlık durumu ile ilgili açıklama

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan partisinin olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirmiş, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İbni Sina Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sabah erken saatlerde Erdin Bircan’ın hayatını kaybettiği yönünde yapılan haberlere istinaden ailesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, yaptığı paylaşımda, “Babamla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.

Konuyla ilgili olarak CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise, “Milletvekilimiz Erdin Bircan halen yaşama mücadelesi vermektedir. Durumu kritiktir, ancak kamuoyunda ölümünün gerçekleştiğine dair asılsız haberler dolaşmaktadır. Dualarınızı esirgemeyin” şeklinde konuştu.  

Kaynak: İHA

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