Van'da terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu" kapsamında, Çatak ilçesine bağlı Yukarınarlıca Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette, 245 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 el bombası, el telsizi, 2 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, piknik tüpü ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi."

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA