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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde10 Ocak 2020 Cuma 10:31 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 10:33
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Bölgede yer yer pus beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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