Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan araştırmada FETÖ şüphelisi oldukları anlaşılan S.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA