Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'de, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit karayolunun 10. kilometresinde tır, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Mardin trafik KazasıSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 22:12
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