Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yaptı.

Toplu taşımada ayakta yolcu alımı kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Mevcut durum kabul edilebilir değil, vaka artışlarından endişe duyuyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.” dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut durum kabul edilebilir değil. Vaka artışlarından endişe duyuyoruz. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecektir.https://t.co/dE7BOf2M1h pic.twitter.com/wqKyLbLYjQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 7, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Koronavirüs henüz tam olarak çözülememiş, dolayısıyla etkin, kullanılabilir bir tedavisi bulunamamıştır. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok büyük bir özveriyle vatandaşlarımıza hizmet vermek için canla başla çalışıyor. Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten kurtarabilir. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz. Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz."