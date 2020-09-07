Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 17 mahallede gerçekleştirilen denetime Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Yapılan denetimde ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunulurken, vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

"Denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

İlçe genelinde koronavirüs denetimlerinin sıklıkla yapıldığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "İlk günden itibaren bütün mahallelerimizde denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kaymakamlığımız ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun" dedi.