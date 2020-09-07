Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.
4 farklı adrese operasyon düzenlendi
Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde 4 farklı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu hataySon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 17:29
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