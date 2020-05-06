İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü adına büyükşehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Mardin'e yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir terör örgütü mensubu yakalandı.

Yanındaki çantasında 3 kilo 418 gram ağırlığında, parça ve basınç etkili 2 uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirilen terörist gözaltına alındı.