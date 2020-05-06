Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de yakalanan teröristin çantasında patlayıcı çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin çantasında uzaktan kumandalı 2 patlayıcı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü adına büyükşehirlerde eylem yapmak üzere Suriye'den Mardin'e yasa dışı yollarla geçiş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu bir terör örgütü mensubu yakalandı.
Yanındaki çantasında 3 kilo 418 gram ağırlığında, parça ve basınç etkili 2 uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirilen terörist gözaltına alındı.
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