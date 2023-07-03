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Türkiye
İHA 03.07.2023 02:21

Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Mardin’de taşlı, sopalı, bıçaklı, satırlı ve silahlı kavga: 7 yaralı

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan kırsal Kumlu Mahallesi mevkiindeki bir alışveriş merkezinde, alacak verecek nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma taş, sopa, bıçak, satır ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelerin önünde yaralı yakınlarının toplanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

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