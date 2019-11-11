Türkiye
Mardin'de öğrenci servis aracı tıra çarptı: 14 yaralı11 Kasım 2019 Pazartesi 11:23 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:50
Mardin'in Mazıdağ ilçesinde öğrenci servis aracının tıra çarpması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen okul servis aracı, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi yakınlarında önünde seyir eden 46 D 6620 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 13 öğrenci ile servis aracı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Mazıdağ'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası okul servisi