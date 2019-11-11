Kıran-5 Operasyonu ile terör örgütünün finans kaynağına darbe11 Kasım 2019 Pazartesi 10:18 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 10:29
Kıran-5 Operasyonu'nda, gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü bidonlar içinde iki farklı bölgede 1 ton 615 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Kasım'da başlayan Kıran-5 Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 1’i 5 katlı, 1’i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 adet kış sığınağı tespit tespit edilerek imha edildi.
Yapılan aramalar neticesinde, sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde; çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde; iki farklı bölgede, 1 ton 615 kg esrar ele geçirildi.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber