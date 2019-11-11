Türkiye
Sahte şasi numarasıyla lüks araç vurgununa operasyon11 Kasım 2019 Pazartesi 09:49 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 09:53
Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.
Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.
El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: otomobil kaçakçılığı sahte şasi numarası noter