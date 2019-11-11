Ormanların faydaları saymakla bitmiyor… Erozyonu engelliyor, yeraltı sularını zenginleştiriyor, hava kirliliğini önlüyor, sıcak-soğuk dengesini sağlıyor, çevreyi güzelleştiriyor… Bu nedenle, ormanlık alanların artırılmasına çalışılıyor. “Geleceğe Nefes” adı verilen kampanya, bu anlamda şimdiye dek atılan en önemli adımlardan biri.

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Ormanlar, yaşamın devamlılığı için son derece önemli. Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre 22 milyon 621 bin 935 hektar orman alanı bulunuyor. Bu oran, Türkiye topraklarının yüzde 29’una denk geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre son 16 yılda yaklaşık 5 milyon 300 bin hektar alanda ormancılık faaliyetleri yapıldı. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 4 milyar 300 milyon fidan dikildi. 2023’e kadar da 7 milyar fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Karadeniz Bölgesi ilk sırada

Türkiye’deki ormanların bölgelere göre dağılımına baktığımızda bol yağış almasıyla bilinen Karadeniz başı çekiyor. Karadeniz’in 5 milyon 598 bin 295 hektarı ormanlarla kaplı. İkinci sırada ise 4 milyon 371 bin 880 hektarla Akdeniz Bölgesi yer alıyor. Ege Bölgesi ise 3 milyon 632 bin 893 hektar alanla üçüncü sırada. Ardından sırasıyla Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri geliyor.

En fazla meşe yetişiyor

Türkiye ormanları ağaç türleri bakımından da büyük çeşitlilik gösteriyor. Ağaç türlerine göre yapılan sıralamada Türkiye’nin hemen her yöresinde yetişebilen meşe, başı çekiyor. Tüm ormanlardaki ağaçların yüzde 26,25’i meşe. Meşeyi, kızılçam takip ediyor. Kızılçamlar, Türkiye’de 5 milyon 686 bin hektarlık alanı kaplıyor. Bu da tüm ormanlık alanların yüzde 25,13’ünün kızılçamlarla kaplı olduğu anlamına geliyor.

Karaçam, ormanlarımızda sıklıkla rastlanan bir diğer tür. Türkiye ormanlarının yüzde 19,03’ü karaçamlardan oluşuyor. Kayın, sarıçam, ardıç, köknar, sedir, ladin ve fıstıkçamı ormanlarımızda en fazla rastlanan ağaç türleri arasında. Yoğunluğa bakıldığında bu türleri kızılağaç, kestane, gürgen, kavak, ıhlamur, dişbudak ve okaliptüs takip ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışması yaparken, iklimi göz önünde bulunduruyor. Marmara ve Karadeniz gibi bölgeler bol yağış aldığı için geniş yapraklı ağaçlar tercih ediliyor. Yağış miktarı az olan İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde ise suya daha az ihtiyaç duyan iğne yapraklı türlere yönelim söz konusu.

“Geleceğe Nefes” kampanyası hedefleri aştı

Türkiye’deki ormanların daha da büyümesi için kampanyalar düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının önayak olduğu “Geleceğe Nefes” kampanyası, bu adımlardan biri. Daha yeşil bir Türkiye için bugün 11 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyordu. Ancak kampanyaya olan yoğun talep, beklentilerin ötesine geçti. Son verilere göre sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonu geçti. “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan edilen bugün saat 11:11’de, 81 ilde, 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşmaya başladı. Hedeflenen sayının üzerindeki diğer fidanlar ise yine kasım ayı içinde dikilecek.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı