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Türkiye
AA 21.10.2024 13:04

Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı. Yakalanan 48 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Mardin'de hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 14-20 Ekim'de çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay 25 gün ve "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 45'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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