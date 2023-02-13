Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]
Mardin'de cami inşaatının iskelesi çöktü. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 21 yaşındaki Ömer Atlı ve 27 yaşındaki Ümit Akışyaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Atlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Mardin
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