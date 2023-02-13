Merkez Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 21 yaşındaki Ömer Atlı ve 27 yaşındaki Ümit Akışyaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Atlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.