Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında yaralar sarılırken, çocuklardan deprem bölgesine gelen mektup ve mesajların yürekleri ısıttığı belirtildi.

Birçok çocuğun, ASYA ekiplerine gönderdikleri mektuplarla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürenlere moral kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, çocukların mektuplarında, "asla pes etmeyin", "güç sizde" ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Bir çocuğun ise depremde vefat eden anneannesinin ördüğü hırkayı hediye ettiği vurgulanan açıklamada, çocuğun mesajında, "Bu hırkayı vefat eden anneannem örmüştü. Umarım sıcak tutar. Anneannem ve benden hediye." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Bazı çocukların da mektuplarının yanında harçlıklarından biriktirdikleri paraları da deprem bölgesinde kullanılması için gönderdiği ifade edildi.