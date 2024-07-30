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Türkiye
AA 30.07.2024 16:19

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Mardin'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi.

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