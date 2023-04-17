Mardin'de '3 bin gence istihdam' hedefiyle kurulacak 11 fabrikadan ilki faaliyete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler" programı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentte 11 tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

Kentte istihdamın artırılması, tekstil ve hazır giyim yatırımlarının geliştirilerek üretim kapasitelerinin yükseltilmesini amaçlayan program kapsamında planlanan 11 fabrikadan 5'inin yapımı tamamlandı.

Bu yatırımlardan Derik ilçesine kazandırılan, 130 gencin işe kavuştuğu tekstil fabrikasında üretim başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde kurulumu biten 4 fabrikanın 2 hafta içinde üretime başlaması planlanıyor.

Dargeçit, Mazıdağı, Midyat, Savur, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 5 fabrikanın inşası sürerken, Artuklu'da 10 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın yapımına gelecek günlerde başlanacak.

​​​​​​​Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği'nce düzenlenen eğitimlere katılan gençler bu fabrikalarda istihdam edilecek.

"Belki bir yıl içinde Mardin'imiz tekstil açısından bir cazibe merkezi olacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'in önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle kurulacak fabrikaların özellikle gençlere güzel imkanlar sağlayacağını belirtti.

Demirtaş, Derik ilçesinde faaliyete başlayan ve ilk etapta 130 gencin istihdam edildiği fabrikaya ilişkin, "Burası daha önce bir buğday pazarıydı. Burayı bir fabrikaya dönüştürdük" dedi.

Kentte kurulacak fabrikalardan 10'unun 3 bin metrekare, 1'inin ise 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu bildiren Demirtaş, bu 11 fabrikada 3 bin kişiyi istihdam etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Demirtaş, "Bu istihdamın tamamı genç olacak. Bu kapsamda olumlu etkilenecek başka sektörler de olacak. Piyasada çok ciddi bir canlılık sağlayacak. Hem istihdama hem ihracata hem de ekonomiye ciddi katkısı olacak. Belki bir yıl içinde Mardin'imiz tekstil açısından bir cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

"Şehir dışına göçü durduracağız"

Fabrikalara Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak finansman desteği sunduklarını dile getiren Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara destekleri için teşekkür etti.

Demirtaş, aldıkları eğitimle fabrikalarda işe başlayacak gençlerin meraklı, hızla işi öğrenme konusunda istekli olduklarını da bizzat işletme sahiplerinden duymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son bir yılda kent nüfusunda önemli bir artış yaşandığına işaret eden Demirtaş, "Bu fabrikaların tamamı faaliyete girdikten sonra birincisi şehir dışına göçü durduracağız, ikinci olarak da vatandaşların şehir dışından gelip bu fabrikalarda çalışacaklarını düşünüyoruz" sözlerini kullandı.