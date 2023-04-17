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Türkiye
AA 17.04.2023 13:07

Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

Bazı Avrupa ülkelerindeki gurbetçi çocukların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar ve üzerlerindeki notlar duygulandırdı.

Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
[Fotograf: AA]

Depremzedeler için gönderilen hediyeler ve mektuplar, İskenderun'daki AFAD merkezinde toplandı.

Oyuncaklar, Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda çadır kent ve konteyner kentteki çocuklara dağıtıldı.

Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

Oyuncaklarla gönderilen notlarda yer alan duygu dolu ifadeler dikkati çekti.

"Bu mektubu biz söylüyoruz, annem yazıyor"

Almanya'dan gönderilen mektupta, "Biz Almanya'dan Hilal ve Alperen kardeşler. Ben 7 yaşındayım, abim ise 11 yaşında. Bu mektubu annem yazıyor, biz söylüyoruz. Depremi yaşadığınızı duyduk ve sizler için çok üzüldük. İnşallah bir daha deprem yaşamazsınız. Sizler için her zaman dua edeceğiz. Rabbimiz sizleri korusun. Sizleri hiç unutmayacağız. Allah'a emanet olun" ifadesi yer aldı.

Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

Diğer bir mektupta da "Selamünaleyküm güzel yürekli çocuk. O güzel yüzünde bir tebessüm olsun diye, geleceğe umutla bakabilmen için, yarınlarımızın güzel olması için milletçe gayret edip çalışıyoruz. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Almanya'dan kocaman yürek dolusu sevgilerle" satırlarına yer verildi.

Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız

Öte yandan, Katar'dan gelen bir mektupta ise "Bu mektubu oku lütfen. Size gerekli olan her şeyi gönderiyoruz. Lütfen üzülmeyin. Bu dünya böyle, deprem, tsunami, hortum olur. Demek bu senin kaderindeymiş ve sen bunu değiştiremezsin. Lütfen üzülme" cümleleri paylaşıldı.

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