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Türkiye
DHA 17.04.2023 12:20

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizden 350 bin lira değerinde saç çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sonucunda, İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 350 bin lira değerinde 15 kilogram insan saçı ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizden 350 bin lira değerinde saç çıktı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine izlenmeye başlandı. Çıkışa yönelen yolcu ekipler tarafından tekrar eşya kontrolüne yönlendirildi.

Fiziki aramaya tabi tutulan valizin çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizden 350 bin lira değerinde saç çıktı

Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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