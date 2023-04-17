7 ilde oto hırsızlığı operasyonu: 12 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kent genelinde park halindeyken çaldıkları çeşitli marka ve modeldeki otomobillerin ruhsat bilgilerini "change" yöntemiyle aynı marka ve modeldeki araçlarda kullanıp, bunları vatandaşlara satarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Çalışmalar neticesinde 17 otomobilin kimlik bilgilerini özel yöntemlerle değiştirerek suç işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin "change" yöntemiyle bilgilerini değiştirerek sattıkları otomobiller de otoparkta basın mensuplarına gösterildi.