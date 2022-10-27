Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin tutuklu tır şoförleri U.G. ve Y.Ş. ile şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Derik'in Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kazaya karışan tır şoförleri U.G. ve Y.Ş'nin ifadelerinde kullandıkları tırların frenlerinin tutmadığını ve bu nedenle kazanın meydana geldiğini beyan ettikleri belirtildi.

Tır şoförleri U.G. ve Y.Ş'nin "asli kusurlu" olduklarının belirtildiği bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, rapora ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tır şoförlerinin üzerlerindeki yükle birlikte seyri sırasında yola gereken dikkati vermedikleri, istikametlerinde bulunan hız tahdit (hız sınırı) levhaları ile diğer uyarı ve bilgilendirme levhalarını dikkate almadıkları, kaza yerinin 6,1 kilometre gerisinde bulanan yüzde 10 eğimli yola girdikten sonra kullanım hatası yaparak yüksek viteste rampayı inmeye çalıştıkları, eğimli yolu inerken hızlarından kaynaklı olarak frene bas çek yaparak kampanalı fren sistemi elemanlarının aşırı ısınmasına ve devre dışı kalmasına neden oldukları ve devre dışı kalan araçla kaza yerinde bulunan virajı alamayarak yoldan çıktıkları tespit edilmiştir."

Diğer 3 sanık hakkında ise iddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"73 SN 384 plakalı çekici ve bu araca bağlı gübre yüklü 31 AEK 039 plakalı yarı römorkun bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi M.A. ve bu araçları işleten şüpheli K.M.G'nin, personeli sefere gönderirken 'teknik şartlara uymayan araçların sefere çıkmasını engelleme' sorumluluğunu ihlal ettikleri ve kusurlu oldukları belirlenmiştir. İkinci kazaya karışan 34 NMB 53 plakalı çekici ve bu araca bağlı 28 K 5173 plakalı yarı römorkun bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi K.G'nin de aynı gerekçe ile kusurlu olduğu belirlenmiştir. Şüphelilerin 20 kişinin ölümüne ve 48 kişiye yönelik, 'bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu tır şoförleri U.G. ve Y.Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.