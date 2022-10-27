Konya'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında merkez Selçuklu ilçesinde 2 iş yeri ve 2 depo belirledi.

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, 1 milyon 33 bin makaron, 40 bin gümrük kaçağı sigara, 42 bin 500 doldurulmuş sigara, 350 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü ile sigara yapımında kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.