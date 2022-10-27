Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 1 milyon 33 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Konya'da gerçekletirilen "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında 1 milyon 33 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında merkez Selçuklu ilçesinde 2 iş yeri ve 2 depo belirledi.
Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, 1 milyon 33 bin makaron, 40 bin gümrük kaçağı sigara, 42 bin 500 doldurulmuş sigara, 350 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü ile sigara yapımında kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Sigara Tütün
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