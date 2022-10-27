Sarp Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye gelen bir yolcu, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yolcu salonunda riskli görülerek yakın takibe alındı.

Söz konusu yolcu, x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilemesi sonucu detaylı üst aramasına tabi tutuldu.

Şüpheli yolcunun yapılan üst aramasında bel bölgesine sarılmış 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe ve işçi bal arısı tespit edildi.

100 kiloyu aşkın kaçak bal ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Sarp Gümrük Kapısı’na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir araç, kaçakçılık açısından riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluk tespit edildi. Aracın yakıt deposunda 104 kilo 150 gram kestane balı ele geçirilirken, söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise yakıt deposunun içerisinde bulunan özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı da ekipler tarafından tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin soruşturmaların Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca nezdinde çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.