1896 yılında arazi anlaşmazlığı davası açıldı. 126 yıl geride kaldı. Ancak bir sonuca varılamadı. Mardin'deki dava torunlar üzeriden devam ediyor.

Davanın avukatı Prof. Dr. Ahmet Battal, "Düşünün 1978´de dosya Kadastro mahkemesine devredilmiş, 78´den bu yana Kadastro mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak henüz bir karar verememiş. Ertelemeler, gecikmeler, yeni belge aramalar, yeni keşifler vesaireler, vesaireler, uzamış durmuş" dedi.

Dava, 22 bin dönümlük araziyi kapsıyor

4 aile arasındaki anlaşmazlık 155 parselden oluşan 22 bin dönüm araziyi kapsıyor.

Süreç içerisinde aileler birçok kez karşılıklı davalar açmış. 1973'te arazini kadastro ve tapulama işlemleri yapılmış, ancak parsellerin mülkiyetindeki anlaşmazlık sebebiyle tutanaklarda mülkiyet kısmı boş bırakılmış. Bitmek bilmeyen dava, 3'üncü kuşak torunlar üzerinden sürüyor.

Bugüne kadar birçok savcı ve hakimin değiştiği davada tam 126 yıldır karar alınamadı. 4 aile arasında yaşanan hukuk mücadelesinde taraflar mahkemeden çıkacak nihai kararı bekliyor.

"Roman gibi dosya"

Battal, "Dosyaya yeni bakmakta olan hakimlerin konuyu anlamasını sağlamak için 56 sayfalık bir özet hazırladık, 63 sayfalık toplamda bir özet hazırladık. Bu özet aslında, davanın 126 yıllık hikayenin tümünü özetleyen bir özet. Bir tür roman gibi, bir tür hikaye gibi" dedi.

Mardin Kadastro Mahkemesinde görülen davada en son duruşma 7 Nisan'da görüldü. Bilirkişinin raporlarını sunması için 16 Haziran'a ertelenen davada karar merakla bekleniyor.