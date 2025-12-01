Maraş çöreği artık AB tescilli

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetlerinin sınırları da aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Maraş çöreği, kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Maraş çöreği, yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor.

Bakan Kacır: Değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam edildiğini belirten Kacır, "Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, AB'de tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.