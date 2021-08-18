Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maraş camekanı ile rahlesi tescillendi
Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından "Maraş camekanı" ile "Maraş rahlesi", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvuruları sürüyor.
Son yapılan başvuruyla tescillenen ürün sayısı 18'e yükseldi. Belediyenin açıklamasında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. 'Maraş Camekanı' ve 'Maraş Rahlesi' isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu. Söz konusu iki eser, Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden geleneklerdir."
Etiketler: Coğrafi İşaretler Kahramanmaraş Kültürel Miras
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