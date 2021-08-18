Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvuruları sürüyor.

Son yapılan başvuruyla tescillenen ürün sayısı 18'e yükseldi. Belediyenin açıklamasında konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. 'Maraş Camekanı' ve 'Maraş Rahlesi' isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu. Söz konusu iki eser, Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden geleneklerdir."