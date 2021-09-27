Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Dokurcun Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Abdurrahman G, Emine Ç, Şaziye Ç. ve Hasan Ç. bir süre sonra fenalaştı.
Zehirlenme belirtileri gösteren 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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