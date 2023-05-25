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Türkiye
AA 25.05.2023 11:58

Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi, yaralı halde bulundu.

Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi bulundu
[Fotograf: AA]

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana 23 Mayıs'ta mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve komando ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Aslancı, vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde bulununca bölgeye diğer ekipler sevk edildi.

Düştüğü için yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Aslancı, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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