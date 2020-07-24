Haber Giriş: Kaynak: DHA
Manisa'da yetiştirilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'da drone ile yapılan denetimlerde, Gediz Nehri içerisinde oluşan adacıklarda 97 Hint keneviri tespit edildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Manisa Salihli İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gediz Nehri'ndeki adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında nehir içerisindeki adacıklarda drone ile inceleme yapıldı.
Operasyonda, boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, imha edilmek üzere tek tek söküldü.
[Fotoğraf: DHA]
Jandarma, kenevirleri eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa hint keneviri Gediz NehriSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:47
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