Manisa Salihli İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gediz Nehri'ndeki adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında nehir içerisindeki adacıklarda drone ile inceleme yapıldı.

Operasyonda, boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, imha edilmek üzere tek tek söküldü.

[Fotoğraf: DHA]

Jandarma, kenevirleri eken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.