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Kocaeli'nde 127 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğreltidüzü mevkisi ile Nusretiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler iki bölgede ormanlık alana ekilmiş 127 kök Hint keneviri buldu.
Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.
Etiketler: kocaeli il jandarma komutanlığı hint keneviriSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:31
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