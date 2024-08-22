Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.08.2024 06:43

Manisa'da yangın: Depo kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir gıda deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesinde de çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu.

Manisa'da yangın: Depo kullanılamaz hale geldi

Durasıllı Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Salihli Belediyesi İtfaiye Amirliğinin yanı sıra Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının da (TOMA) destek verdiği 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği depo yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu'da sanayi sitesinde yangın

Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi'nde traktör tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra yangın bitişikteki yedek parça satan işletmeye de sıçradı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında iş yerlerinde hasar oluştu.

ETİKETLER
Manisa Yangın
Sıradaki Haber
40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
10:50
Petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekor
10:46
Dedektörle yapılan aramada toprağa gömülü 8 silah bulundu
10:38
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
10:23
Dron tespit etti, polisler ceza kesti
10:22
Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
FOTO FOKUS
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ