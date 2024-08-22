40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki Serhat Dilsiz'in 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dilsiz'i yakaladı.
Kütahya'ya getirilen Dilsiz, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
Dilsiz'in "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" suçlarından 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.