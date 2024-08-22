Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.08.2024 06:24

40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Hükümlünün farklı suçlardan 67 kaydı bulunuyordu.

40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki Serhat Dilsiz'in 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dilsiz'i yakaladı.

Kütahya'ya getirilen Dilsiz, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

Dilsiz'in "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" suçlarından 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Kütahya Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Yıldırım düşen metruk bina yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
10:50
Petrol ve doğal gaz üretiminde tarihi rekor
10:46
Dedektörle yapılan aramada toprağa gömülü 8 silah bulundu
10:38
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
10:23
Dron tespit etti, polisler ceza kesti
10:22
Trump, açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
Süper Ay Antalya'da da ilgiyle izlendi
FOTO FOKUS
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ