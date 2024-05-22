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Türkiye
AA 22.05.2024 04:13

Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 1 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 1 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucu örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli F.E.H. hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda, 2016 yılında YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen F.E.H. yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu adresteki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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