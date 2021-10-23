Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da saka kuşu avlayan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Ahmet ilçesinde avlanması yasak türler arasındaki saka kuşunu ağ atarak yakalamaya çalışan 4 kişi yakalandı.
Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaraşlı Mahallesi Mera mevkisinde 4 kişinin yere serdikleri ağla saka kuşu avladıklarını tespit etti.
Operasyonda yakalanan 4 kişi hakkında tutanak düzenlendi, av düzeneklerine el konuldu, tespit edilen kuşlar ise Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Manisa Milli Parklar
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